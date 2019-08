Beaucoup de décès par noyade pourraient être évités si les enfants savaient nager

Septante-sept noyades recensées en Belgique sur un an. Les chiffres datent de 2016, ils viennent d’être publiés par Eurostat. Et certains drames auraient sans doute pu être évités si les enfants savaient nager. Or, de nombreuses écoles ne donnent plus de cours de natation, faute d’infrastructures. En Wallonie, une piscine sur cinq est fermée ou en rénovation. Le Hainaut est particulièrement touché. Dans cette province, 40% des piscines ont dû fermer leurs portes temporairement ou définitivement. François Decamk est professeur d’éducation physique dans la région de Mons et dispense des stages à la piscine de Binche. Pour lui et ses élèves, la situation est devenue ingérable : "Comme il n’y a qu’une ou deux piscines ouvertes pour un grand nombre d’écoles, parfois on se retrouve à sept ou huit professeurs à donner cours en même temps, déplore-t-il. A devoir se partager le petit bassin en trois. Enfin, ce sont des conditions qui sont vraiment très compliquées, quoi".

16 euros la demi-heure en cours particuliers

Le professeur pointe nombre d’élèves qui arrivent en fin de sixième primaire sans savoir nager. "C’est quand même un acquis fondamental de pouvoir au moins ne pas se noyer en arrivant dans de l’eau. C’est vraiment problématique". Dans certaines piscines, comme au point d’eau à La Louvière, on propose aussi des cours collectifs de natation après l’école. 700 places sont disponibles chaque semaine mais elles sont prises d’assaut… et la liste d’attente est longue. Reste alors les cours privés. Ici il faut environ compter 16 euros la demi-heure, en plus du prix de l’entrée. Un budget que toutes les familles ne peuvent pas se permettre.