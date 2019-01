Beau succès de foule pour le salon de la pêche à la mouche d'Aiseau-Presles

Près de 5.000 personnes se sont rendues ce weekend au salon de la pêche à la mouche d’Aiseau-Presles . Il s’agit bel et bien d’un salon international et certains visiteurs étaient venus expressément d’Angleterre, des Pays bas ou encore de la république tchèque.



Ce rendez-vous attire chaque année les passionnés de cette discipline qui se pratique avec différents types d’insectes artificiels comme appâts.



Philippe Jonet est un ancien prof de musique qui a lancé avec succès un site internet sur la pêche à la mouche. Il a aussi écrit un livre qui recense les meilleurs endroits de France pour la pratiquer : "La pêche à la mouche se pratique sur toutes les rivières. Que ce soient des rivières lentes, des rivières de moyenne montagne ou des rivières d’altitude. Donc, effectivement, je crois que les pêcheurs attirent leur famille dans des zones où ils vont trouver de bonnes rivières et, pendant que les enfants vont à l’accrobranche et que la femme va faire une randonnée, le gars va dans le ruisseau pêcher à la mouche et assouvir sa passion."



Pour Marc Lison, un des organisateurs de ce salon, "La pêche à la mouche est une pêche un peu spécifique parce que c’est beaucoup d’observation. Notamment ce qu’il y a sur l’eau, les insectes. Essayer de deviner où se trouve le poisson, derrière une pierre, etc. Faut lire la rivière, il faut être près de la nature et c’est ce qui est bien. Cela me permet notamment, quand j’ai fini mon travail, de pouvoir me changer les idées et de me retrouver en pleine nature sans téléphone, rien du tout. C’est une évasion."



Cette 24e édition du salon de la pêche à la mouche fut donc un grand succès pour ces amateurs d’une discipline sportive qui possède son propre championnat d’Europe et du monde.