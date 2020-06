Baudour : sur les traces d'Antoine, finaliste The Voice France : "Un grand bosseur, toujours à la recherche du meilleur"

Antoine Délie, habitant de Baudour, sera-t-il le grand gagnant de The Voice France ? Le jeune homme fait en tout cas partie des 4 candidats finalistes. Une finale programmée ce samedi soir, qui sera suivie avec attention par ses anciens profs de l’académie de musique de Baudour.

C’est en effet là qu’Antoine Délie a fait ses premiers pas dans la musique. Charlotte Duynslaeger lui a donné cours de solfège, quand il était haut comme trois pommes. "C'était un élève qui pouvait faire le clown, mais qui était également très sérieux, très appliqué. Et ce qui m'a marqué c'est quand il m'a expliqué, vers l'âge de 10 ans, qu'il devait faire un travail pour l'école. Il avait choisi Edith Piaf. Vous vous rendez compte? Il avait déjà quelque chose de particulier! Et non seulement il avait fait ce travail, mais il chantait du Edith Piaf, et très bien!" La directrice de l'académie, Murielle Polomé, a fait des fouilles dans ses archives. Elle a retrouvé des photos d’époque. "Sur celle-ci, il doit avoir 8 ans, il joue du tambourin. Là il est sur scène, avec sa professeure de piano", nous montre-t-elle. Elle a même retrouvé les derniers points d'examens de l’artiste. "C’est toujours entre 88 et un peu plus de 90%. Il était plus que travailleur, vraiment pointilleux, tout le temps à la recherche du meilleur. Et ça l'a servi, quand on voit le parcours qu'il a!"