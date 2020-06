Baudour : sur les traces d'Antoine, finaliste à The Voice France : "Un travailleur pointilleux, tout le temps à la recherche du meilleur"

Antoine Délie, habitant de Baudour, sera-t-il le grand gagnant de The Voice France ? Le jeune homme fait en tout cas partie des 4 candidats finalistes. Une finale programmée ce samedi soir, qui sera suivie avec attention par ses anciens profs de l’académie de musique de Baudour.

C’est en effet là qu’Antoine Délie a fait ses premiers pas dans la musique. La directrice Murielle Polomé a fait des fouilles dans les archives. Elle a retrouvé les photos d’époque. "Sur celle-ci, il doit avoir 8 ans, il joue du tambourin", nous montre-t-elle. Dans le vieux carnet de notes, elle retrouve aussi les points des examens de l’artiste. "C’est toujours entre 88 et un peu plus de 90%. Il était plus que travailleur, vraiment pointilleux, tout le temps à la recherche du meilleur."