Basket-ball : Mons Hainaut présente son équipe 2019-2020

A l’aube d’une nouvelle saison au sein de l’élite du basket-ball belge (la 28e saison), le club de Mons-Hainaut a tenu à présenter les nouveautés qui vont accompagner l’exercice 2019-2020. Nouveau parquet, nouvel éclairage, nouveau coaching staff et nouveaux joueurs, le club a aussi décidé d’investir une partie de son budget dans la formation accrue de jeunes talents. Seule ombre au tableau, la non-participation a une compétition européenne, une première après 22 ans de présence.

La Mons Arena changera de nom pour prendre celui d’un de ces partenaires majeurs. Au-delà de cela, le club s’équipe d’un nouveau parquet, devenu trop vétuste et d’un nouvel éclairage. "La ville de Mons nous a rénovés le parquet", signale Jack Alland, président du club. "Ça va nous donner du rebond qui nous manquait. On a là un outil qui nous permettra d’évoluer à un meilleur niveau."

De nouveaux joueurs et un nouveau coach

Vedran Bosnic est le nouveau coach de Mons-Hainaut - © JAMES ARTHUR GEKIERE - BELGA

Comme chaque année, l’effectif du club évolue. Le fait marquant est le départ impromptu de l’ailier Mike Smith. Après avoir resigné l’Américain, ce dernier a révélé une anomalie cardiaque. Un problème qui a rendu la pratique sportive de haut niveau dangereuse pour le joueur de 32 ans. Pour le remplacer, les dirigeants montois ont jeté leur dévolu sur un autre Américain en la personne de Katin Reinhardt. D’autres joueurs sont arrivés dans la foulée comme les Américains Arik Smith, Auston Barnes et Lennard Freeman, le Belge Anthony Lambot et le Bosnien Filip Adamovic.

Autre bosnien débarqué dans la cité du doudou est Vedran Bosnic, le nouveau coach principal. En remplacement de Daniel Goethals, l’ancien entraîneur de Genève espère amener sa griffe dans le championnat belge. "Ma philosophie est basée sur l’équipe", soutient celui qui occupe aussi le rôle de coach fédéral de la Bosnie. "Je veux que mon équipe s’améliore match après match, qu’on se batte ensemble et ce, de manière unie." Un nouveau coach qui devrait amener de la fraîcheur. "Il connaît certaines équipes du championnat", explique Thierry Wilkin, le manager. "Mais il n’a pas d’a priori sur la domination d’équipes comme Anvers et Ostende. Il est ambitieux."

Le groupe montois pourra compter aussi sur des enfants du club comme Zaccharie Mortant ou Lorenzo Giancaterino. "Je veux montrer aux jeunes que tout est possible", déclare le joueur. "Le basket est un amusement. Avec le travail, on peut arriver au sommet. J’ai fait ma formation à Mons et c’est avec fierté que je représente le club. J’espère qu’on fera une bonne saison. La préparation est pas mal jusqu’ici."