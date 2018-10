Aznavour citoyen d'honneur en 2000 : "dans le nom de Charleroi, il y a Charles, ne l'oublions pas"

Au cours de sa longue carrière de chanteur, Charles Aznavour est souvent venu présenter ses chansons sur scène à Charleroi. C’est le Palais des Beaux-Arts qui a accueilli le plus souvent l’artiste d’origine arménienne. Mais ce dernier a aussi foulé les planches du Palais des Expositions, aménagé spécialement pour l’occasion en 2000, ou celles du Spiroudôme quelques années plus tard. L’une des conférences de presse du chanteur a notamment eu lieu dans les installations de l’aéroport de Charleroi, le 22 mars 2005, dans ce qui est devenu l’ancien terminal. Aznavour y avait littéralement fait une escale en débarquant de son petit avion de tourisme avant de repartir, une fois la rencontre avec les journalistes terminée.

Pour faire la promotion de son spectacle de l’an 2000, Charles Aznavour avait accepté de faire le déplacement à Charleroi le 2 février de cette année-là pour y recevoir, des mains de l’échevin de la culture Christian Renard, la médaille de citoyen d’honneur de la métropole wallonne.

Questionné à propos de cette récompense, Charles Aznavour avait répondu " Vous savez, quand on vient d’où je viens, on ne crache pas sur les petits ou les grands honneurs, on les prend. Moi, les gens qui refusent en disant je ne vais pas chercher mon prix alors qu’à ses débuts il aurait payé pour qu’on lui donne la moitié d’un prix, je trouve ça très mal élevé. Ou alors, il faut dire de ne pas donner un prix. Moi je viens les chercher. Je prends, je réponds avec plaisir, je fais un petit discours qui n’est pas très important mais qui exprime le plaisir que j’ai à recevoir cette médaille. Parce que, en plus, on ne m’a pas donné cette médaille à côté de chez moi. Ca fait loin. Ca veut dire qu’on a pensé de loin à me la donner. Ce n’était pas une demande de la part des autorités, c’était une offre de leur part. Alors c’est une offre donc je suis venue la chercher. Et puis, Charleroi, il y a Charles dedans. Ne l’oublions pas ! "

Vous pouvez retrouver ces propos de Charles Aznavour dans le témoignage audio à écouter ci-dessous.