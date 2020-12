Avis de recherche d'un reliquaire volé à Tournai

Le vol d’œuvres d’art et d’objets religieux est courant dans les églises. Dernier exemple en date à Tournai : le reliquaire de Saint-Saulve et de Saint-Corneille a disparu dimanche 13 décembre de l’église Notre-Dame Auxiliatrice, située à la chaussée de Willemeau. Le Courrier de l’Escaut relaie ce mercredi l’information diffusée par le CIPA (Centre interdiocésain du patrimoine et des arts religieux. https://cipar.be/actualites-vols/

Le reliquaire date du début du 19e siècle, il est en laiton doré. C’est en tant que reliquaire qu’il peut avoir une valeur sur le marché de l’art.