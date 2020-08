Avis aux amateurs : une chapelle est en vente à Gouy-lez-Piéton

La fabrique d’église de Courcelles veut se séparer de la chapelle Sainte-Thérèse à Gouy-lez-Piéton. Ce sont les frais de réparation et de rénovation de l’édifice trop élevés qui ont motivé cette décision.



Le bâtiment, d’une superficie de 95 m², est mis en vente au prix de départ de 75.000 euros. La chapelle a été construite juste avant la seconde guerre mondiale à la demande des habitants du coin. Elle se situe dans une zone du village de Gouy qui est un peu excentrée. Et, aujourd’hui, elle est à l’abandon à la suite du manque de fidèles et de l’endommagement du clocher et de la toiture par une tempête. Il reste quelques statues et, au niveau des vitraux, certains ont souffert.



Si ce bien immobilier vous intéresse, vous avez jusqu’à la fin de ce mois d’août 2020 pour vous faire connaître.



Et, selon Guy Deprez, le président de la fabrique d’église de Courcelles, il y a déjà pas mal de candidats : "Mon gsm a commencé à chauffer au début du mois d’août. C’est assez étonnant. Le pourcentage de demandes pour un habitat est bien présent mais nous avons les demandes d’un restaurateur, de musiciens, de passionnés de théâtre et d’un photographe."



Mais il ne s’agira pas d’y faire n’importe quoi. Les demandes passeront préalablement par la commune de Courcelles qui veillera à la conformité du projet envisagé avec le plan de secteur.