Avery Dennison supprime 220 emplois à Soignies

Avery Dennison va supprimer 220 emplois à Soignies. Cette entreprise américaine est spécialisée en produits graphiques, elle fabrique notamment des autocollants publicitaires pour habiller les véhicules.

Elle explique ces licenciements par un secteur de la publicité en difficulté pendant la crise sanitaire du coronavirus. Un net recul de ses ventes a été constaté ces derniers mois, et les dirigeants craignent que la tendance se poursuive.

Avery Dennison doit donc réduire la voilure et se séparer de 220 personnes à Soignies, soit presque un tiers du personnel qui travaille sur le site sonégien. Une douche froide pour les travailleurs qui ont appris la nouvelle ce jeudi. Une annonce d’autant plus surprenante qu’Avery Denisson avait investi et créé de l’emploi à Soignies ces dernières années.