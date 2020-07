Avec "Tous à l'uch", Charleroi veut permettre aux citoyens d'investir les rues et espaces publics

Etant donné les circonstances et le fait que beaucoup de jeunes Carolos ne partiront peut-être pas en vacances cette année, la Ville de Charleroi a décidé de mettre le paquet sur les activités cet été. Et ce en collaboration avec les clubs de sports, les plaine de jeux ainsi que le monde culturel et associatif. Un programme très varié vous est proposé. Avec, notamment, l'opération "Tous à l'uch" (en français "Tous à la porte" ou "Tous dehors") que nous présente l'échevine de l'Enseignement, de la Jeunesse, du Folklore et des Traditions Julie Patte (PS) : "On a tous dans notre quartier une rue où les enfants ont envie de jouer et ça pourrait être bien, à un moment donné, de sécuriser l’espace, de le fermer pendant un moment déterminé et d’y proposer des activités positives. C’est l’objet de l’appel à projets " Tous à l’uch " que la ville de Charleroi propose de soutenir à la fois administrativement mais aussi en fournissant des jeux et des barrières Nadar pour fermer l’espace public. Cela afin de permettre vraiment aux citoyens de s’approprier une rue un square, pour permettre aux enfants et aux familles de s’approprier cet espace et d’y passer des bons moments conviviaux. Alors, ça peut être pour un moment déterminé comme un mercredi après-midi ou une journée du weekend. Et, pourquoi pas, si jamais c’est pertinent et que la population l’estime nécessaire, on pourrait envisager de fermer l’espace de manière définitive pour vraiment créer des lieux de convivialité au sein de nos quartiers."



La Ville lance donc dès à présent un appel à candidatures et toutes les informations peuvent être obtenues auprès du service accueil temps libre au 071 86 67 08.