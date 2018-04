Avec le retour du beau temps, de nombreux vélos à l'entretien

Qui dit retour des beaux jours, dit retour des vélos sur nos routes. Après un hiver passé dans les caves et les garages, les vélos pointent le bout de leurs nez au retour du printemps. Des vélos qu’il faut dépoussiérer et surtout réparer. Ce spécialiste cycliste est d’ailleurs pris d’assaut.

"Tous les jours, on nous apporte entre 10 et 15 vélos à réparer, nous raconte Fabrice Cachera, gérant d'un magasin spécialisé. Les clients ressortent leur vélo de la cave ou du grenier et ils constatent que leur vélo n'est pas trop en ordre pour aller faire la ballade dominicale. On nous en apporte beaucoup en début de semaine."

Vérifier les freins, changer les pneus, entretenir les chaînes... autant de petites réparations nécessaires. "Là j'ai du resserrer le garde-boue et puis je l'ai nettoyé, explique-t-il. Ainsi, quand le client le récupère, il est propre. J'ai aussi dû changer les roues."

Entre 20 et 85 euros l'entretien complet

Au point-vélo à la gare de Charleroi-Sud, c’est le même constat : soleil rime avec réparation. Ici, on en connaît un rayon sur les vélos d'occasion.

"On a eu jusqu'à dix réparations la semaine dernière. Sinon, on peut aller jusqu'à 15 à 20 vélos par semaine. On change les câbles de vitesse, on vérifie les dérailleurs, on inspecte les freins. Ce sont les principales réparations. Ensuite, ce sont les crevaisons, c'est le classique du cycliste", nous confie Axel Gremelpont, chef d'atelier au point-vélo de Charleroi.

Comptez entre 20 à 85 euros pour un entretien complet. De quoi pouvoir profiter des beaux jours à bicyclette...