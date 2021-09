Aux Marais d'Harchies, des ambassadeurs pour faire respecter ce milieu fragile et riche en biodiversité

Reportage à la formation - 19/09/2021 Ce sont de petits paradis. Que beaucoup de promeneurs ont découvert à la faveur du confinement Les réseves naturelles attirent plus de monde. Et parfois la faune et flore s’en ressentent. Aux marais d’harchies on a décidé de réagir. En formant des ambassadeurs. Sorte de Stewards des marais. Chargés de les faire respecter.