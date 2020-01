Augmentation des incinérations : le crématorium d'Hacquegnies va s'agrandir

Selon les chiffres d’IDETA, le crématorium a connu une augmentation annuelle de 4% par an. "En dix ans, nous sommes passés de plus ou moins 800 crémations à 2300, explique Pierre Vandewattyne, le directeur de l’intercommunale. Il y a donc de plus en plus de crémations mais il y a aussi eu une évolution dans la manière dont la crémation est intégrée sociologiquement. Avant l’incinération était un acte intime, aujourd’hui il n’est pas rare que les cérémonies se fassent sur le site des Blancs Arbres. Il y a donc également un besoin d’adapter les lieux à une présence plus nombreuse des familles."

Loin derrière la Flandre

Pierre Vandewattyne est le directeur de l'intercommunale Ideta. - © RTBF

Tout indique que cette tendance à la hausse se poursuivra encore dans les prochaines années. D’autant que la Wallonie picarde dispose d’une grande marge de progression, avec un taux actuel de crémations de l’ordre de 30% contre une moyenne nationale à environ 60%.

En matière de crémations, il existe en effet encore d'importantes disparités entre le nord et le sud du pays. "En Flandre, il y a beaucoup plus d’incinérations qu’en Wallonie, constate aussi Pierre Vandewattyne. L’une des explications pourrait être le taux d’urbanisation. Le territoire flamand est beaucoup plus urbanisé avec, par conséquent, plus de difficultés à trouver de l’espace pour l’inhumation. Et puis, il y a aussi des différences historiques et philosophiques dans la pratique de la crémation."

Pas sûr que la Wallonie picarde atteindra un jour le même taux de crémations qu’en Flandre. Mais la création de la nouvelle unité à Hacquegnies pourra au moins permettre de réaliser 3500 incinérations chaque année. L'intercommunale IDETA n'est d'ailleurs pas la seule à investir dans son crématorium, à Mons aussi de nouvelles salles de réception pour les familles ont été créées récemment.