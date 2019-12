Aucun livre à louer à Charleroi pendant ces vacances de fin d'année

Les bibliothèques communales et provinciales de Charleroi vont fermer du 16 décembre 2019 au 9 janvier 2020 pour changer tout le système informatique. Une étape de plus dans un processus d’adaptation constant qui vise à rendre ces lieux de lecture toujours plus attractifs et plus conviviaux.



A la bibliothèque Rimbaud, environ 70.000 livres sont empruntés chaque année. Mais le personnel ne se contente plus aujourd’hui de pointer les entrées et les sorties de bouquins : le lieu est aussi devenu un espace de vie comme l’explique la directrice Pamela Szeleng : "Les lecteurs se rendent ici pour emprunter, pour lire sur place ou pour travailler. Et la bibliothèque propose des animations pour lesquelles les écoles viennent en masse."



Et les élèves pourtant habitués aux écrans des tablettes et autres smart phones sont en demande. Nathalie Dulière est venue avec sa classe de première primaire : "Ce sont vraiment les débuts de la lecture et ils adorent les livres. Les bibliothécaires ont un petit espace conte qui est vraiment bien aménagé, donc les enfants réagissent par rapport aux histoires."



Ici on donne le gout de la lecture sans pour autant diaboliser les écrans. Que du contraire selon Christine Gonfroid, responsable du réseau des bibliothèques carolos : "Nous avons par exemple des ateliers tablettes. On va dans les écoles. Et avec ces ateliers tablettes, on fait découvrir des jeux. Donc on a des jeux un peu plus indépendants si je peux dire. On fait des ateliers d’écriture sur tablettes. On crée ce qu’on appelle un livre numérique avec la classe où les enfants sont initiés à l’expression orale."



Chaque année plus de 2.000 animations sont proposées dans le réseau des treize bibliothèques communales et provinciales de Charleroi.



Des bibliothèques qui fermeront donc dès le 16 décembre pour trois semaines. Le système informatique va être harmonisé et modernisé avec notamment comme objectif de rendre la plateforme de prêts plus conviviale et intuitive.