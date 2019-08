Auberge de jeunesse de Charleroi : grande fréquentation en dix mois d'exploitation

L’auberge de jeunesse de Charleroi se porte bien, très bien même. Alors qu’elle va seulement fêter sa première année d’existence en octobre, elle affiche un taux de remplissage très satisfaisant. Un succès qui est dû en partie à la proximité de l’aéroport.



Avec une moyenne de 2.000 nuitées par mois cet été, et 15.000 d’ici la fin de l’année, Sébastien Dalla Valle, le directeur de l’auberge de jeunesse carolo, est ravi du succès de cette nouvelle structure d’hébergement : "Ce qui fait la différence inévitablement, c’est l’implantation de l’aéroport de Charleroi qui nous donne un public beaucoup plus individuel et beaucoup plus international. On recense déjà, après dix mois d’activité, plus de 50 nationalités différentes."



Le principe d’une auberge de jeunesse est toujours le même : vous pouvez partager votre chambre avec d’autres personnes et vous paierez moins cher. L’auberge propose ainsi 189 lits répartis en 43 chambres et chacun y trouve son compte.



Et puis, l’auberge carolo a des atouts spécifiques qui justifient son succès grandissant. Steven, prénom d’emprunt pour ce Britannique de passage, explique : "Nous voyageons d’Angleterre vers l’Allemagne. Nous en profitons pour visiter des villes belges et nous avons décidé de loger à Charleroi. Nous avons choisi cet endroit parce qu’il est dans le centre-ville et que nous avons une chambre où nous pouvons loger en famille."



Quant à Jennifer (prénom d’emprunt), elle pose un avis plutôt tranché : "Nous faisons un grand voyage à vélo et, là, nous traversons la Belgique. Alors, on s’est dit tiens pourquoi pas s’arrêter à Charleroi ? C’est joli ici parce que, d’habitude, les auberges de jeunesse c’est plutôt sale et parfois puant. Mais ici c’est très propre ! Et puis, j’ai lu de bonnes critiques sur internet."



Située entre le complexe commercial Rive Gauche et les quais de Sambre, l’auberge de jeunesse se situe au numéro 3 de la rue du Bastion d’Egmont à Charleroi.