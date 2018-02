Au Carnaval de Binche: l'aubade matinale des Gilles

Si l'alcool s'invite à la fête, pas question pour l'un d'entre eux de boire le verre de trop, "il serait vite rappelé à l'ordre", explique Jean-Philippe Bailly, qui ne mettra pas fin à sa tournée minérale malgré le carnaval.

L'ambiance de Binche ne peut se retrouver qu'à Binche, les rues et les remparts participent au décor, "les Gilles ont quitté Binche une fois en 1958, Charles Deliège était bourgmestre, on ne sait pas reconstituer l'ambiance de Binche. On les a mis dans un coin avec d'autres représentations de la Belgique. Les Gilles n'étaient pas contents et le bourgmestre a donc mis fin au départ des Gilles hors de Binche".

Les Gilles apprécient particulièrement les passages étroits, les rues pavées et les murailles, où ils peuvent pleinement profiter du son des tambours qui résonnent.