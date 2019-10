Au cœur des innovations wallonnes, il y a la structure carolo Innovatech

Il y a des idées en Wallonie. Ainsi, ce jeudi soir, 88 inventions seront présentées au public à l'occasion du salon des innovations wallonnes à Colfontaine. Ce salon en est à sa huitième édition et il est mis sur pied par Innovatech. Innovatech, c'est une structure d'accompagnement des candidats entrepreneurs. Cette asbl, financée par l'Europe et la Région Wallonne, est située au coeur de l'aéropôle à Gosselies. Ses services sont gratuits.



Qu'ont en commun les pâtes à la farine d'insectes, le béton lumineux, l'aspirateur de ville Glutton ou encore l'isolant acoustique qui pourrait bientôt équiper les wagons de la SNCB? Et bien, il s'agit d'innovations wallonnes qui ont toutes bénéficié de l'accompagnement des quatorze experts d'Innovatech.



Laurent Letellier est le directeur de l'asbl : "On va apporter des conseils principalement techniques grâce à nos ingénieurs de diverses formations et de différentes expériences industrielles mais on va aussi apporter dans le développement de cette idée des conseils juridiques et puis, en fin de compte, lorsqu’on a la possibilité de lancer votre innovation sur le marché, ce sont des conseils en communication."



Car avoir une idée n'est pas tout. Encore faut-il savoir comment la développer, la produire, en gérer la commercialisation et la faire connaître. Et, en matière d'idées, on en voit passer chez innovatech. Même si toutes ne sont pas du même niveau, comme le confirme Laurent Letellier : "On voit des idées les plus farfelues. Et on est très ouvert à toute forme d’idée. Mais, à un moment donné, il faut que ces idées se concrétisent par un succès sur le marché. Et c’est donc ce qui fait la distinction entre une invention et une innovation qui est une invention qui trouve et qui réussit sur son marché."



Grâce à son fonctionnement en asbl ainsi qu’aux financements wallons et européens dont elle bénéficie, la structure offre un accompagnement gratuit jusqu'à un certain niveau de développement. Innovatech accueille en moyenne 150 nouveaux projets chaque année.