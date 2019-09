Attaques de distributeurs: une bande démantelée en Italie et dans la région de Charleroi

Une organisation criminelle a été démantelée mardi en Italie et en Belgique. Quatre personnes ont été placées sous mandat d'arrêt en Belgique. Elles sont soupçonnées d'avoir commis dans la région de Charleroi plusieurs attaques à l'explosif contre des self-bankings, indique le parquet de Charleroi. Les suspects contestent être les auteurs des attaques.

Les quatre suspects sont soupçonnés d'avoir commis au moins trois attaques à l'explosif contre des distributeurs de billets à Châtelineau, Montigny-le-Tilleul et Fontaine-l'Évêque entre mai et juillet 2019. Le parquet de Charleroi se félicite de la réussite de la collaboration effectuée entre les autorités judiciaires et policières belges et italiennes. Cinq personnes ont été également appréhendées en Italie et suspectées d'avoir commis des faits similaires, précise le parquet de Charleroi.

Un appel à témoins avait été lancé par les autorités judiciaires dans le cadre de l'attaque à l'explosif survenue le 21 juillet dernier contre une agence Bpost à Fontaine-l'Évêque.

Les quatre auteurs, trois hommes et une femme, ne sont pas en aveux des faits. Ils sont connus et ont déjà été condamnés par la justice. Le parquet de Charleroi ne précise pas le montant exact des différents butins emportés par les voleurs. Ils passeront dans les prochains jours devant la chambre du conseil de Charleroi.