Attaques contre des distributeurs dans la région de Charleroi : prison ferme pour cinq prévenus

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné, ce lundi après-midi, Carmelo T., Yasmina B., Grégory L., Radames M. et Bruno B. à des peines allant de cinq à huit ans de prison ferme. Les arrestations immédiates de Radames M. et de Bruno B. ont également été ordonnées. Les quatre autres prévenus ont été acquittés. Les neuf prévenus étaient poursuivis pour de multiples préventions, dont des tentatives de vol avec effraction et vols avec violence commis à l’explosif sur trois distributeurs de billets. La peine de minimum quinze ans de prison avait été requise contre Grégory L. et Radames M. Ce dernier était suspecté d’être le dirigeant de l’association de malfaiteurs à l’origine des trois attaques à l’explosif. Le ministère public avait requis des peines allant de minimum deux à quinze ans de prison.



Le 31 mai 2019, un distributeur de billets de l’agence Belfius à Montigny-le-Tilleul avait été visé. "Mais cette première opération a échoué puisqu’aucune explosion n’a eu lieu", avait souligné la substitute Coduys. La nuit du 18 juin 2019, une seconde attaque avait eu lieu à l’agence ING de Châtelineau (Châtelet) où deux explosions avaient eu lieu. Le 21 juillet 2019, une troisième et dernière attaque était orchestrée contre le distributeur de Bpost à Fontaine-L’Évêque.

Une enquête avait été ouverte par les autorités judiciaires belges et des suspects avaient été rapidement identifiés grâce à la police italienne. Quatre personnes étaient interpellées le 24 septembre 2019 en Belgique et cinq autres personnes en Italie.

Les neuf prévenus contestaient les préventions, estimant également ne pas être impliqués dans une organisation criminelle. Les avocats à la défense, qui avaient plaidé durant deux audiences, avaient sollicité des acquittements.