Athis : un jardinier reverse cinq euros par arbre qu'il abat

Trois arbres sur quatre abattus pour des raisons esthétiques

Antoine nous a donné rendez-vous dans le jardin d’une propriété du côté de Sirault. Il est occupé à tronçonner 2 bouleaux rongés par la maladie: "Ils ont été taillés drastiquement durant l’été, du coup la pourriture s’est installée et les propriétaires commençaient à avoir peur". Ici, pas le choix, il faut se débarrasser de ces 2 arbres. Mais ce n’est pas toujours le cas : trois fois sur quatre, Antoine est appelé par les propriétaires pour des raisons esthétiques, parce qu’un arbre cache la vue par exemple. " Ce n’est pas forcément des arbres qui sont malades. J’essaye de sensibiliser les propriétaires mais voilà, le client est roi…"

Antoine abat environ 200 arbres par an. Pour compenser, notre élagueur a décidé de verser 5 €/arbre à l’asbl "Global projet gestion" qui sera chargée de reboiser. Mais attention, 1 arbre abattu n’équivaut pas à 1 arbre planté. "On mise sur la qualité et pas sur la quantité", précise Romain Jenard, le secrétaire de l’asbl. "L’objectif est de travailler localement, dans le Hainaut. On va choisir minutieusement les plantes pour qu’elles ne soient pas supprimées dans les années à venir. Par exemple planter 3 beaux frênes dans un parc, ce n’est peut-être pas une bonne idée vu les problèmes sanitaires qu’on rencontre aujourd’hui : le frêne est victime d’une maladie, la Chalarose. On misera plutôt sur des espèces plus résistantes face aux épidémies et au changement climatique".