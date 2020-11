Ath : un mini-musée se déplace dans les écoles

L’Espace gallo-romain d’Ath, comme tous les autres musées, est fermé pour le moment. Coronavirus oblige. Ce n’est pas une fatalité pour le musée qui innove et qui propose une valise pédagogique aux écoles. D’apparence une simple caisse en bois avec son nom gravé dessus : l’ArchéoMobile. Pourtant, quand on déploie cette valise, c’est une multitude de modules qui se dévoilent. Sur le dessus, le capot se transforme en ligne du temps qui s’étend sur plusieurs mètres. Le reste de l’ArchéoMobile renferme des cartes, une petite mise en scène remplie de tiroirs et même certains objets du quotidien des Gallo-romains. Les objets, il y en dix-sept, ce sont des répliques exactes de ce qu’on peut trouver dans le musée. L’objectif : permettre aux enfants de se muer en petits archéologues. "Qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? En quoi c’est fait ? Donc le but c’est de mesurer, peser, redessiner sur du papier millimétré. Réellement comme un petit archéologue au final", explique Catherine Denauw, la responsable de l’Espace gallo-romain.

L’idée séduit les enseignants

L’Espace gallo-romain a déjà été sollicité par plusieurs enseignants après avoir posté une courte vidéo du projet sur les réseaux sociaux. Clothilde Bontemps en fait partie, elle est institutrice à l’école de Mainvault en quatrième année primaire, " tout est concret, tout est extrêmement perceptible et tous les sens sont mis en exergue. C’est plus agréable que de simplement lire un texte sur les Gallo-romains" explique-t-elle.



Les animateurs de l’Espace gallo-romain se déplacent dans les écoles pour proposer l’animation. Si cela n’est pas possible en raison des conditions sanitaires, le musée loue le matériel et donne une formation à l’enseignant. Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Facebook du musée.