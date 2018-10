Ath: Marc Duvivier, une défaite au gout de victoire

A Ath, c'est le PS Bruno Lefebvre qui a été élu bourgmestre. Ça signifie que le maïeur sortant, Marc Duvivier, n'a pas été réélu. Pourtant, sur la grand place d'Ath, ce sont bien des chants de victoire que l'on a entendu depuis son QG.

Empêtré dans une histoire de faux et usage de faux, le désormais ex bourgmestre a été exclu du PS en mars dernier. Mais avec son nouveau parti, la liste Athoise, Marc Duvivier a réussi à rafler 10 sièges. Un de moins seulement que le PS! Une défaite au gout de victoire.

Un accueil triomphale

Dimanche soir, ils étaient une grosse centaine à attendre Marc Duvivier à son QG. Quand l'ex bourgmestre est sorti de sa voiture, une clameur a retenti. "Bravo Marc!". On aurait dit qu'il venait de gagner les élections communales à Ath. A la manière d'un homme politique américain, il a serré beaucoup de mains.

Marc Duvivier n'est plus bourgmestre, mais sa très jeune liste Athoise vient d'empêcher le PS de rafler la majorité absolue: "Il y a quelques mois seulement, le parti n'existait même pas. Et aujourd'hui, il y a 1/3 du conseil communal qui est issu de la Liste Athoise. c'est exceptionnel."

Des huées quand même...

Ces huées, ce n'est pas pour Marc Duvier. C'est pour Bruno Lefebvre. Il a réussi un sacré pari, lui aussi. Quitter Chièvre où il était bourgmestre pour tenter le coup à Ath. Mais pour les sympathisants de Marc Duviver, la campagne électorale n'a pas été loyale: "La campagne a été axée essentiellement contre Marc Duvivier. C'est que je regrette: une campagne délétère."

Un procès en vue et un chant du cygne?



Marc Duvivier qui devait passer ce lundi devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux. Mais le procès a été reporté au 25 février. Un procès qui ne fait pas peur à Marc Duvivier. Il lance même ceci à la foule qui l'écoute: "Vous verrez au tribunal, il n'y aura rien. Rien du tout!"

Une volonté de combattre qui sonne malgré tout, tout doucement comme la fin de carrière politique: "J'ai commencé la politique, j'avais 22 ans. J'en ai aujourd'hui 69. Je siègerai au conseil communal. Je vais continuer à m'intéresser aux choses publiques. Mais de manière plus séquentielle."