Ath : les chiffres de la criminalité en baisse

Ce n’est pas vraiment une surprise, les chiffres de la criminalité et des accidents de la route ont baissé en 2020, grâce (si on peut dire) au confinement. C’est ce qu’on retiendra du bilan chiffré de la police d’Ath. La zone de police souligne aussi qu’elle n’a enregistré aucun accident mortel. Une bonne nouvelle qu’elle attribue notamment à la présence de radars fixes à la chaussée de Bruxelles. La police d’Ath a aussi dressé en 2020, plus de 300 PV liés au covid. Elle se réjouit par ailleurs du nombre de vols en nette baisse, que ce soit dans les maisons, dans les commerces mais surtout dans les voitures.