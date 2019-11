Ath: invitez la nature dans votre rue

Les Athois sont invités à végétaliser leur façade. C'est la commune qui lance l'idée. Elle veut rendre la ville plus verte et propose aux habitants de s'approprier l'espace public en y installant de la verdure. Faire pousser une plante grimpante sur sa façade, garnir le pied d'un arbre existant, démonter quelques dalles du trottoir pour y planter quelque chose, ou semer du pré fleuri dans les cailloux. Ath propose aux habitants l'aide et l'expertise de son département espaces verts pour mener à bien le projet, à travers une charte. "C'est une charte. Donc, on demande au citoyen de respecter certaines obligations dans le but de garantir la sécurité publique. Que les gens puissent passer sur le trottoir sans être gênés, que les plantes qu'ils vont choisir avec nous ne soient pas nocives pour les personnes ou envahissantes pour les habitations voisines, précise Cédric Minet, directeur du service "espaces verts". Donc il y a toute une série de règles qu'on veut voir respectées pour que le bien vivre ensemble continue."

Le formulaire de demande du projet "jardiner ma ville" est disponible à l'administration communale. Via ce formulaire, le citoyen est invité à présenter son projet, à l'adapter en fonction des conseils du service "espaces verts" (tenant compte du choix des plantes, de la faisabilité, des impétrants, de l'accès au trottoir etc...), à attendre l'autorisation pour profiter d'un environnement végétal en ville, ou même à la campagne, en s'appropriant par exemple, un accotement non exploité.