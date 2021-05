Ath fait la chasse aux rats : "Ils sont plus nombreux depuis le premier confinement"

Des pièges comme celui-là, la société privée va en placer près de 200 à Ath et dans les villages de l’entité. Avec l’aide des ouvriers communaux pour identifier les points sensibles, la lutte se fait aussi dans les égouts en sous-sol. "On a des endroits qui sont très touchés comme dans les villages de Rebaix et d’Ostiches. Là, on voit parfois des rats en journée. Ça veut dire que c’est bien infesté."

Un effet confinement

Raphaël et ses équipes fixent des petites boîtes sécurisées. Il y en aura plus ou moins 200 dans toute l'entité d'Ath. - © RTBF

Pour ce professionnel, c’est clair. Les rats sont plus présents cette année, surtout dans les villes. "On le constate notamment à Bruxelles où nous intervenons aussi régulièrement, reprend Raphaël. C’est un effet du premier confinement. Il n’y avait personne dans les rues, ils étaient au calme et se sont reproduits. Or, un couple de rats est capable d’avoir 12 jeunes au bout d’un mois, on peut monter à 84 au bout de 3 mois. Ca va très vite…"

Pour endiguer cette prolifération, la Ville d’Ath a mis le paquet. Elle a consacré un budget de plus de 15 mille euros pour cette campagne qui durera jusqu’à la fin du mois de juin.