Ath: des vélos électriques pour le personnel communal

Les agents communaux de la Ville d'Ath vont pouvoir effectuer leurs missions en vélos électriques. La commune a acheté et mis à la disposition de son personnel quatre vélos pour permettre aux agents communaux de contribuer à la réduction des émissions de CO2. Ath essaie de convaincre en envoyant tous les jours au personnel communal, depuis septembre (et la semaine de la mobilité) un mail avec un argument vantant les mérites du vélo. les agents communaux ont pu tester ces vélos et ceux qui ont fait des efforts pour abandonner la voiture ont reçu un petit cadeau.

reste qu'il est difficile de convaincre. 65% des Belges estiment toujours que la voiture reste le moyen de transport privilégié selon la nouvelle étude mobilité d'Acerta, le service de soutien aux entreprises. Ce qu'on observe, c'est que 10% des belges combinent voiture et vélo. C'est surtout vrai dans les villes où il a y beaucoup de bouchons. Le vélo pliant est dans le coffre. On s'en sert surtout pour les derniers kilomètres.

Si vous aussi, vous souhaitez tester un vélo électrique gratuitement ou louer un vélo (électrique ou pas) rendez-vous à Ath, au "Point vélo", Square des Locomotives numéro 6.