Ath: des séances de pleine conscience dès les classes maternelles

Bien-être / Apprendre à méditer - 12/02/2020 Les enfants sont de plus en plus confrontes au stress et de plus en plus tôt. Les psychologues parlent désormais de burn out aussi pour les enfants. Obsession de la performance et des bonnes notes, rythme de vie trop rapide, etc. les causes sont multiples. Aujourd'hui, pour apaiser cette pression, cette tension, certains médecins prescrivent des médicaments mais il y a d'autres possibilités. Pendant 2 mois, une de nos équipes a suivi les élèves d'une classe de l’école Sainte Lutgarde, a Lasnes. Des élèves qui ont assiste a des cours de méditation en pleine conscience. Comment ont-ils évolué ? Vous allez le voir, leurs réactions sont surprenantes.