Ath : des achats groupés d'énergie proposés aux habitants

Depuis 10 ans, Giuseppe achète du mazout avec ses six voisins. Un moyen simple de mutualiser les coûts et de se simplifier la vie. "Au début, chaque habitant de la rue commandait son mazout individuellement. À chaque livraison, nous devions bouger toutes les voitures. On s’est dit, pourquoi ne pas faire d’une pierre six coups ? (sic)", explique-t-il. En fonction des besoins de chacun, les voisins achètent par milliers de litres. Ils peuvent gagner entre 100 et 200 euros par an en fonction de leurs consommations respectives.

La ville d’Ath souhaiterait que ses habitants se regroupent comme Giuseppe et ses voisins pour acheter leur énergie. En cette période d’épidémie du nouveau coronavirus, les prix de l’énergie sont au plus bas et c’est peut-être le moment de renégocier son contrat avec son fournisseur. "Pour la première fois, la Ville d’Ath lance une campagne d’achats groupés. Cela concerne trois types d’énergies : une électricité verte, le gaz et le mazout. Nous sommes en zone rurale, beaucoup de citoyens n’ont pas accès au gaz", détaille Sarah Studer, responsable au service Énergie de la ville d’Ath.

L’objectif de la ville est de rassembler un très grand nombre de participants car "cela permettrait à notre partenaire Wikipower de négocier les prix les plus bas grâce au nombre. Plus il y aura de participants et plus les prix pourront être négociés à la baisse auprès des différents fournisseurs. Cette démarche fait partie du PAED (Plan d’Action athois en faveur de l’Energie Durable) pour sensibiliser le public aux économies d’énergie. C’est une première étape pour voir comment on peut réduire sa facture et moins consommer", ajoute-t-elle.