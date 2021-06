Ath (Bouvignies): des vaches venues du sud dans nos prairies hennuyères

Si vous vous baladez dans la région d'Ath, vous croiserez peut-être des vaches un peu particulières. Ce sont des vaches aubrac, une race du sud de la France peu répandue chez nous. Si l'on en voit désormais à Bouvignies, c'est grâce à Philippe Duvivier. Le président du syndicat agricole Fugea a décidé d'importer un troupeau d'une quarantaine d'aubrac, des bêtes à cornes et au pelage brun clair. Il a du coup délaissé la race Blanc-Bleu, véritable institution en Belgique. Un choix pas forcément évident à faire. Philippe Duvivier est tombé amoureux de la race française, au point d'en laisser tomber le Blanc-Blanc-Belge, au moment de la reprise de la ferme familiale. "Je vais toujours défendre la race Blanc-Bleu. Je la trouve fantastique, mais il faut être à deux ou trois, et moi ce n'était pas possible, donc moi choix a été vite fait". Choix vite fait mais aussi très controversé, quand le président de la Fugea laisse tomber le Blanc-Bleu... tout le monde n'apprécie pas. Mais Philippe Duvivier n'en démord pas. Il voulait une race plus autonome, un élevage plus naturel. "La race aubrac justement se détermine très bien, par des vêlages sans assistance, des veaux qui sont élevés par leur mère et j'ai repris le goût, vraiment, à l'élevage".

Mais se tourner vers une nouvelle race, c'est aussi risquer de ne pas trouver de débouchés. Et Philippe Duvivier avoue qu'il a eu peur de ne pas pouvoir écouler ses bêtes. Mais la viande aubrac se vend finalement très bien chez nous: "mon boucher le plus proche, du village voisin m'a dit directement qu'il me prenait deux vaches. Et il plus que satisfait". Un pari du circuit-court gagnant. D'ici quelques années, Philippe Duvivier entend doubler son troupeau d'aubrac.