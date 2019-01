Ath: Botalys fait pousser du ginseng grâce à une méthode unique au monde et se protège des Chinois

C'est une plante dont la racine est utilisée depuis plus de deux siècles en Asie et qui pousse désormais dans une ferme verticale à Ath. Le ginseng est connu pour ses vertus toniques, il améliore aussi la concentration et est utilisé de plus en plus comme complément alimentaire.

En Asie, "on rase des dizaines d'hectares de forêts pour la cultiver, on utilise des pesticides", explique Pierre-Antoine Mariage, ingénieur agronome et un des deux fondateurs de Botalys. "Après cinq ans de recherches menées en collaboration avec l'UMons et la Haute Ecole Condorcet d'Ath, nous sommes parvenus à mettre au point une technologique qui nous permet de cultiver le ginseng hors-sol et en milieu liquide. On appelle cela l'hydroponie."

Cette méthode de culture unique au monde permet aujourd'hui d'obtenir une plante de très haute qualité et sans utilisation de pesticides ni d'autres solvants. "Le principe de la ferme verticale nous a ramené sur un site industriel désaffecté, en milieu urbain. Sur 500 m² de cultures en pots, on obtient l'équivalent de 5 à 6 hectares de cultures de ginseng en champs."