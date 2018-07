Assises Hainaut: la défense de Cédric Maton décide de se pourvoir en cassation

Il n'aura pas fallu très longtemps à la défense du meurtrier de Laeticia Bauwens pour décider de se pourvoir en cassation. Le pourvoi a été signé ce lundi, reste maintenant à constituer un mémoire de Cassation pour tenter de convaincre la plus haute juridiction du pays. Celle-ci sera donc éventuellement appelée à casser ou pas les décisions rendues par la cour d'Assises du Hainaut fin de semaine dernière. Cédric Maton (33 ans) a été condamné à la prison à perpétuité avec une mise à disposition du Tribunal de l'application des peines de 15 ans. C'est la peine la plus lourde qui pouvait être prononcée à l'encontre du toxicomane qui, le 22 avril 2017, sur le parking du Lotto Mons Expo a poignardé de plus de 40 coups de couteau la jeune étudiante binchoise Laeticia Bauwens.

Me Ricardo Bruno, avocat de Cédric Maton ne souhaite pas entrer dans les détails pour l'instant mais "ce que nous allons viser ce sont les 2 arrêts rendus à Mons. Celui sur la culpabilité et celui sur la peine. Nous avons relevé des contradictions dans certaines questions posées au jury concernant l'homicide volontaire ou involontaire." Selon la défense, en ayant répondu "oui" à toutes les questions, le jury s'est contredit. Les avocats comptent aussi contester la motivation de l'arrêt prononcé jeudi dernier. Pour Me Ricardo Bruno, "une décision de la Cour de Cassation est possible après les vacances."