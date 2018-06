Assises du Hainaut: "J'espère tenir le coup pour ma fille", la maman de Laeticia ne pardonnera jamais

La maman de Laeticia et sa grand-mère plus que jamais unies dans le chagrin - © RTBF

C'est ce jeudi que s'ouvre le procès de Cédric Maton devant les Assises du Hainaut, à Mons. Cet homme de Wasmes et âgé de 33 ans va devoir répondre du meurtre de Laeticia. C'était le 22 avril 2017, sur le parking du Lotto Mons Expo. La jeune Binchoise de 22 ans a été tuée de plusieurs coups de couteau, alors qu'elle venait rejoindre des amis peu avant 7h du matin. Elle s'est trompée de parking. Son meurtrier ne la connaissait pas. Il a été arrêté moins d'une semaine plus tard grâce à des caméras de surveillance des TEC notamment. L'homme est toxicomane et a un passé violent. Il a souvent varié dans sa version des faits disant ne se souvenir de rien.

Laeticia tuée de plus coups de couteau en avril 2017 à Mons - © RTBF Brigitte Philippron, elle, se souvient de tout. Le coup de fil que lui passe sa fille Laeticia dès son arrivée sur le parking :"C'est ce qu'elle faisait chaque fois qu'elle partait, elle me savait inquiète. J'ai toujours pensé à un possible accident mais jamais à un meurtre. Elle ne sortait pas en boîte et était toujours accompagnée. Dès qu'elle a raccroché, son enfer a commencé. Tout s'est passé en quelques minutes." Brigitte Philippron sait qu'il lui faudra entendre les détails de la mort de Laeticia, "même si je n'ai pas encore décidé de sortir ou pas de la salle d'audience quand ce sera vraiment trop dur."

Ma fille est morte toute seule sur un parking A l'approche du procès, Brigitte Philippron ne veut pas craquer devant celui qui a pris la vie de sa fille unique. "J'ai visité la cour d'Assises avec une personne du Service d'Accueil aux Victimes, je suis allée dans la salle d'audience. On m'a montré très gentiment où je devrai m'asseoir, la place des avocats et aussi le box des accusés. Je dois être forte pour ma fille et donc je dois tenir le coup. La personne de ce Service sera présente tout au long du procès, je serai moins seule même si je peux compter sur tous les amis de ma fille." La maman vit entourée des photos de Laeticia. La jeune Binchoise étudiait la diététique, elle avait beaucoup de projets d'avenir. Ce samedi-là, elle avait rendez-vous avec des amis sur le parking de Mons Expo. La petite bande devait participer à un séminaire à Bruxelles. "Normalement, ma fille travaillait dans un magasin de vêtements le week-end à Binche, c'est un de ses professeurs qui lui a suggéré d'assister à ce colloque. Un professeur qui a d'ailleurs beaucoup culpabilisé après la mort de Laeticia. C'est cruel de penser tous les jours à ma fille qui est morte toute seule sur ce parking."

Regarder encore et toujours des photos pour se souvenir de la joie de vivre de sa fille - © RTBF "Je ne pardonnerai jamais. Je le sais", poursuit la maman qui "veut parler de sa fille pour qu'on n'oublie jamais son sourire et sa joie de vivre." Les débats sur le fond débuteront lundi aux Assises du Hainaut. Cédric Maton risque la prison à perpétuité.