Assises du Hainaut : perpétuité et peines de 25 ans pour les meurtriers de Nicolas El Mjaidri

La Cour d'Assises du Hainaut a rendu son verdict, vendredi, dans le cadre du procès des quatre jeunes Carolos qui ont volé, torturé et tué Nicolas El Mjaidri. La victime de 24 ans avait succombé à un déchaînement de violence, en novembre 2016, à Dampremy.

Ils ont tous les quatre été condamnés à des lourdes peines mais, dans l'arrêt de la cour, on décèle une main tendue aux deux derniers accusés.

Jason Saume et Kevin Prince écopent d'une peine de 25 ans de prison et ce sont eux qui obtiennent la peine la plus légère si on peut dire. Pour Jean-Marie Demeure, par contre, c'est la perpétuité en raison d'un haut risque de récidive : c'est à dire 30 ans.



Perpétuité aussi pour le cas le plus grave : celui d'Alexandre Devos qui restera à disposition du tribunal d'application des peines dix ans encore après ses 30 années de prison. Pour la Cour, la psychopathie d'Alexandre Devos a éclaté au grand jour lors de ce procès. Ce qui justifie cette sanction plus lourde.

Réquisitoire de l'avocat général attenué par les jurés

L'avocat général avait requis, vendredi, de lourdes peines contre les quatre jeunes Carolorégiens reconnus coupables d'un vol avec violence, avec plusieurs circonstances aggravantes dont celles d'avoir torturé et tué Nicolas El Mjaidri (24 ans) le 5 novembre 2016 à Charleroi. La réclusion criminelle à perpétuité a été réclamée pour Alexandre Devos et Jean-Marie Demeure, avec, pour le premier, mise à disposition du Tribunal d'Application des Peines pour dix ans. Trente années de réclusion criminelle ont été demandées pour Jason Saume et Martin Prince, pour lesquels l'accusation a retenu des circonstances atténuantes.



Les avocats de la défense ont plaidé dans la foulée et Isabelle Vander Eyden s'est opposée à la peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une mise à disposition du TAP, requise contre Alexandre Devos. "La perpétuité, c'est la guillotine des temps modernes. Cette sentence est violente et le mettre à disposition est une double peine, c'est le priver de tout espoir", a-t-elle argumenté.



Pour Sophie Delmotte, avocate de Jean-Marie Demeure, "il y a un être humain derrière le crime horrible et c'est cet être humain qu'il faut sanctionner".



Les avocats de Jason Saume, Nabil Khoulalène et Caroline Delatte, ont demandé aux jurés de retenir plusieurs circonstances atténuantes. "Mais il ne faut pas descendre sous la barre des vingt ans", a demandé le premier, qui assistait sa consœur qui suit Jason Saume depuis le début de l'affaire mais dont c'était la première cour d'assises. "Mon client, c'est un paumé, abandonné par ses parents, qui est tombé entre les pattes du caïd, Devos".



Enfin, les avocats de Martin Prince ont relevé des circonstances atténuantes: son parcours de vie déstructurant, le traumatisme d'un accident de la route de 2012 qui a couté la vie à son beau-père (le véhicule s'est embrasé et Prince a sauvé ses frères), la personnalité effacée de l'accusé, son jeune âge, son absence de maturité, ses aveux et ses regrets.



Le jury de la cour d'assises du Hainaut a prononcé, jeudi, la culpabilité des quatre jeunes qui étaient accusés d'un vol avec violence, avec plusieurs circonstances aggravantes dont celles d'avoir torturé et tué Nicolas El Mjaidri (24 ans) le 5 novembre 2016 à Charleroi. La défense n'avait rien contesté, les quatre hommes ayant pris part à toutes les étapes de ce vol qui s'est terminé par la mort d'un gamin vulnérable.



Les jurés ont donc répondu "oui" aux 36 questions qui leur ont été posées. Les circonstances aggravantes de meurtre et de torture sont établies, tout comme la prévention de fraude informatique. Lors de l'attribution des peines, le jury a donc été plus clément que l'avocat général le souhaitait concernant Jason Saume et Kevin Prince qui écopent d'une peine de 25 ans contre 30 ans requis vendredi.