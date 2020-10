Assises du Hainaut : le meurtre de Muriel par Alexandro à Binche

Alexandro Carucci est jugé, dès ce lundi, par sept hommes et cinq femmes devant la cour d'assises du Hainaut à Mons pour le meurtre de Muriel Bauduin. Le corps de la quadragénaire avait été retrouvé dans le canal à Seneffe le 14 août 2017. M. Carucci devra aussi répondre de coups.



Muriel Bauduin, âgée de 47 ans, vivait avec Alexandro Carucci à Binche. Après l’identification du corps de la victime, repêché dans le canal, la police s’était rendue à leur domicile mais l’accusé ne s’y trouvait pas. La maison avait été nettoyée mais des traces de sang ont tout de même été retrouvées.



Le 17 août, Alexandro Carucci était arrêté par la police après avoir forcé un barrage. Des traces de sang ont également été mises en évidence dans sa voiture. Le même véhicule avait été filmé le 13 août, entre 22h23 et 22h25 le long du canal à Seneffe.



L’accusé a contesté l’intention d’homicide devant le juge d’instruction, qui l’a néanmoins inculpé de meurtre. Alexandro Carucci a déclaré qu’il avait paniqué après avoir porté des coups à sa compagne et l’avoir jetée dans les escaliers. Cependant, cette version ne correspond pas aux analyses médico-légales.



Alexandro Carucci doit également répondre de deux autres faits : des coups assénés les 21 janvier et 15 juillet 2017 à Mons et La Louvière. La victime avait déposé deux plaintes avant sa mort.



Le procès, présidé par Adrien Vander Linden d’Hoogvoort, devrait s’étaler sur cinq jours.



L'accusation est représentée par l'avocat général Gilles Dupuis. Alexandro Carucci est défendu par Me Tanguy Luambua tandis que les parties civiles sont représentées par Me Christian Mathieu et Me Jean-Philippe Mayence.