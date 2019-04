Assises du Hainaut: la Cour a entendu les témoignages des membres de la famille de l'accusée

Ce mardi matin, l'audition des témoins s'est poursuivie aux Assises du Hainaut au procès de Brenda Estievenart, accusée du meurtre de Sabrina Blairon. Les faits s'étaient déroulés le 16 octobre 2016 à Colfontaine. La Cour a entendu des membres de la famille de l'accusée. Certains ont apporté de nouveaux éléments, d'autres ont raconté l'inverse de ce qu'ils avaient déclaré aux enquêteurs. Un témoin, la tante de l'accusée, n'avait, quant à elle, jamais été entendue dans le cadre de cette affaire.

Le témoignage de la tante de l'accusée

Aïcha Estievenart, la tante de l'accusée, s'est exprimée pour la première fois dans le cadre de ce procès. Le soir du crime, Brenda est allée se réfugier chez elle mais elle ne lui a pas raconté qu'un meurtre avait été commis. "Quand elle est arrivée à la maison, elle pleurait", a raconté la tante. "Elle était blessée au bras et à la main. Elle m'a raconté que les Cailleaux étaient venus chez elle pour la tuer et qu'elle avait déjà eu une altercation avec Catherine Blairon en matinée à la prison. Ce n'est pas la première fois que cela arrive depuis la mort d'Océane Cailleaux. Elle m'a dit qu'elle avait dû s'enfuir."

Le témoin a appris la mort de Sabrina Blairon le lendemain, via les médias. "J'étais choquée. Pas Brenda, c'est la plus douce ! J'étais effondrée d'apprendre un truc pareil. C'est pas possible, elle me l'aurait dit. Elle m'a juste raconté que les filles Blairon et leurs frères étaient venus l'agresser chez elle."

Sur la scène du crime

Rudy Deverchin -le père de Brenda-, son frère David et son fils Noah étaient présents sur la scène de crime. Ils se sont ensuite rendus chez Maïté Deverchin, la soeur de Brenda. Cette dernière est revenue sur sa déclaration faite aux enquêteurs, selon laquelle elle était allée chercher Brenda le lendemain des faits chez sa tante. "Je ne suis pas allée la chercher", a-t-elle dit. Elle a aussi ajouté se souvenir que son père était blessé à la jambe. Lundi, Rudy Deverchin a déclaré sous serment qu'il avait tenté de prendre le pied-de-biche des mains de Sabrina Blairon mais que celle-ci lui avait porté un violent coup à la jambe.

Alors qu'il était sur la scène de crime, Rudy Deverchin aurait appelé Savanna Linet, l'ex-belle-fille de sa compagne, à deux reprises, avec le numéro de Brigitte Carlier, compagne de Rudy. La première fois, la jeune femme n'a pas décroché. Un message vocal a été laissé. "J'ai entendu Catherine qui criait de lâcher sa soeur car elle était malade. Rudy criait: va chercher ton gros porc de frère", a-t-elle raconté. Ce message n'a pas été retrouvé bien que le témoin prétend ne pas l'avoir effacé.

La seconde fois, elle a décroché. "J'ai entendu Rudy qui criait: elle est plein de sang, elle est plein de sang. Et puis, il a raccroché."