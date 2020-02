Assises du Hainaut : début du procès des meurtriers présumés de Christiane Thys ce lundi

Le procès de Youri Fleron (29 ans) et Anthony Maitrot (20 ans) débutera ce lundi 10 février à la cour d'assises du Hainaut à Mons avec le tirage au sort des jurés. Les deux frères, qui portent des noms différents (celui de la mère et celui du père), sont accusés d'un vol avec violences et meurtre sur la personne de Christiane Thys.

La victime avait été retrouvée morte, dans son appartement de la rue de Heigne à Charleroi, le 2 novembre 2017 par ses voisins. Son corps gisait sur le sol, contre le canapé, dans une flaque de sang. La mort de cette femme âgée de 67 ans remontait à quelques jours: au 23 octobre selon le parquet. Le corps était en effet en état de putréfaction avancée au moment de sa découverte. Le médecin légiste a toutefois pu relever quatre plaies, dont deux au niveau du cou et une autre au coeur. Des traces de strangulation ont aussi été remarquées lors de l'autopsie.

Les enquêteurs ont également noté plusieurs indices indiquant qu'un vol s'était produit dans l'appartement. Ils se sont ensuite intéressés au fils de la victime, laquelle avait porté plainte à son encontre pour des faits de violence commis en avril 2016, et à un voisin qui s'était volatilisé après les faits mais ces deux pistes ont été rapidement écartées.

L'enquête a rebondi le 14 mars 2018 avec l'audition de la belle-soeur du voisin qui a raconté aux policiers qu'elle avait surpris Youri Fleron, Anthony Maitrot et une jeune femme entrer dans l'immeuble, au début du mois de septembre 2017. Le trio avait lancé un oeuf et de la farine à la tête de Christiane Thys, tandis que Youri aurait envisagé de lui voler sa télévision, qui allait trop fort.

Une perquisition avait alors été menée chez les deux frères. Anthony, chez qui des stupéfiants ont été retrouvés, avait d'abord nié les faits, avant de déclarer que son frère avait commandité le vol. De son côté, Youri conteste être le commanditaire du vol et a souligné que son frère voulait se venger de la victime, qui l'avait insulté à la fin du mois d'octobre.

Devant la chambre du conseil, Anthony s'était rétracté le 22 mai 2018, déclarant que son frère ne lui avait rien demandé. Mais il est revenu sur cette déclaration le 18 juin 2018, précisant que son frère et leur mère l'avaient fait chanter pour qu'il commette le vol.

Leur procès débutera ce lundi 10 février à 09h00 par le tirage au sort des douze jurés effectifs et suppléants. L'examen de l'affaire sur le fond débutera le jeudi 13.