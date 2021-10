Assises du Hainaut : ce lundi matin, devant la Cour, l'accusé, Adrien Curon, a raconté son crime

Cinq femmes et sept hommes constituent le jury au procès d’Adrien Curon qui débute ce lundi devant la Cour d’Assises du Hainaut. Ce Montois est accusé d’avoir tué sa voisine de 25 coups de couteau en avril en 2019, dans son appartement situé le long du Boulevard Sainctelette à Mons.

L'accusé avait déménagé dans l'immeuble du Boulevard Sainctelette, où il a sympathisé avec Céline Doignon qui vivait avec sa petite fille au premier étage de l'immeuble. Lors du Doudou 2018, la fille de Céline, âgée de trois ans, dit avoir vu le sexe d'Adrien. "La petite m'a surpris en train d'uriner". Selon la disposition des lieux, la petite n'aurait pas dû voir le sexe de l'accusé, a fait remarquer le président. Le 22 avril 2019, l'accusé s'est levé vers sept ou huit heures. Il s'est rendu au travail, jusque 23 heures. "Céline m'avait envoyé des messages, me demandant des pastilles pour la gorge pour sa fille, je n'en avais pas". Trois messages ont été envoyés, et un appel en absence a été fait à 23h07. Les voisins se sont rejoints en face de l'immeuble et sont allés faire des courses en face de la gare de Mons. Ils sont ensuite rentrés dans l'immeuble du Boulevard Sainctelette. Ils ont bu un verre chez l'accusé. "Elle m'a demandé si elle pouvait nettoyer mon appartement et j'ai accepté. Elle a pris de la cocaïne dans la cuisine, ce que je n'ai pas accepté, son comportement a changé, elle déchirait mes tee-shirts, du carton. On s'est bousculé, elle a pris un couteau qui se trouvait sur le meuble de la cuisine. J'ai paniqué quand j'ai vu le couteau, je l'ai pris et j'ai tapé sans réfléchir. Je n'ai pas compris ma réaction". Toutefois, il précise que Céline n'a pas fait de gestes d'attaque envers lui. Il lui a porté 25 coups de couteau dans le haut du tronc, alors qu'elle était accroupie, sectionnant la jugulaire. "J'ai essayé de trouver une excuse pour dire que j'avais agi en état de légitime défense". C'est ainsi qu'il s'est blessé à la main. Enfin, il précise que la victime a tenté de fuir. Il l'a achevée en la frappant à la gorge, devant sa fille qui était réveillée.

Il avait donné plusieurs versions

Adrien Curon est passé aux aveux mais il a ensuite donné plusieurs versions aux enquêteurs. Tout d’abord, il a expliqué s’être blessé à la main en voulant désarmer la victime, qui l’avait menacé avec un couteau. Ensuite, lors de son incarcération à la prison de Tournai, il aurait confié à son codétenu qu’il avait simulé des lésions d’autodéfense. Dans sa dernière version, il a déclaré que c’est parce que Céline était venue consommer de la cocaïne dans son appartement qu’ils s’étaient disputé. Il a "pété un câble" et l’a frappée. Alors qu’elle était à terre couchée sur le dos, il lui a porté le coup à la jugulaire.

Mais d’autres charges sont retenues contre Adrien Curon. Il est aussi poursuivi pour attentat à la pudeur sur mineur, notamment la fille de la victime à qui il aurait volontairement montré son sexe. Poursuivi également pour outrages publics aux mœurs et de détention d’images à caractère pédopornographique. L’examen du dossier sur le fond débute donc ce lundi 11 octobre.