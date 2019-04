Arrêt de travail des gardiens de sécurité à l'aéroport de Charleroi

35 minutes d'arrêt ce matin chez les gardiens de sécurité de l'aéroport de Charleroi. Jusqu'à 11h20, ils ont débrayé. Plus de contrôles des bagages et des passagers donc. Pourtant, syndicatS et direction étaient en discussion. Un projet d'accord est sur la table. Il porte sur les sursalaires du WE et les primes de rappel. Les travailleurs l'ont consulté ce matin et l'ont donc recalé. Le travail a repris depuis. Les agents tentent de minimiser les retards en désignant des passagers prioritaires.