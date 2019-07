Arquennes : gros dégagement de fumée suite à l'incendie d'un hangar

Un incendie s'est déclaré vers 16h00 ce jeudi à Arquennes dans un hangar contenant principalement du bois.



Le gros dégagement de fumée qui s'en est suivi a fait craindre un moment un sinistre dans une entreprise du zoning tout proche mais il n'en est finalement rien.



Pompiers et policiers sont sur place. De plus amples informations sur les causes et les dégâts devraient suivre.