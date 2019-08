Arnaque par téléphone: des escrocs tentent de vous imposer de leur verser de l'argent

Cette mise en garde de la police du Val de l'Escaut: au sujet d'une arnaque par téléphone qui a fait une victime à Estaimpuis. Des démarcheurs se présentent comme huissiers ou agents de voyage. Ils réclament le paiement d'une somme d'argent sur leur compte. Et peuvent se montrer insistants et agressifs. La police recommande de raccrocher et de ne pas donner suite. Le numéro qui appelle est le 02 844 551 452.