Arc-Wattripont : la grande foule pour la vente aux enchères d'ancêtres de la collection Mahy

"Pas de limite pour les enchères, c'est le cœur qui parle"

Arc-Wattripont : la grande foule pour la vente exceptionnelle d'ancêtres de la collection Mahy - © Tous droits réservés

Beaucoup de ces vieilles voitures sont abîmées mais ce n’est pas vraiment un obstacle pour les collectionneurs. Certains achètent ces voitures pour les restaurer ou pour en récupérer les pièces. Serge est venu de Courtrai et il a flashé sur une Maserati installée à l’entrée du château. "Maserati, c'est une passion pour moi. Et la voiture vendue aujourd’hui est fantastique. Elle vient en plus d’une collection qui est une des plus belles au monde. Je ne me suis pas mis de limite pour l’acheter. Je vais me laisser porter par l’atmosphère. C’est le cœur qui parle…"

Des ventes qui allègeront quelque peu une collection qui compte quand même un bon millier de véhicules anciens.