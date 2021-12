Après une première édition l’an dernier, le village solidaire sera de retour à Charleroi le 22 décembre

La rue de France, dans le centre de Charleroi, sera réservée à différentes échoppes ce jeudi 22 décembre. Chacune de celles-ci sera remplie de dons destinés aux plus démunis. Lors des précédentes éditions, 1500 d’entre eux étaient au rendez-vous. Cette initiative est due au CAL, le Centre d’Action Laïque et à l’association "La Faim du mois".



Geneviève Briclet, du CAL, explique le principe de ce village solidaire : "Il a été mis en place lors du premier confinement en 2020. Il était de créer un village solidaire pour les besoins directs, en alimentation et en vêtements, des personnes en difficulté par le manque de revenus et une perte d’emploi. Il y a une dizaine de tonnelles où l’on distribue des colis alimentaires, des repas chauds, du cacao chaud, des soupes, des jouets et des livres pour les enfants, des vêtements, des chaussures, des couvertures, des gants, des bonnets pour l’hiver qui arrive."



D’ici le 22 décembre, date du village solidaire, il vous est possible de faire un don en contactant le Centre d’Action Laïque de Charleroi au 071/53.91.72.