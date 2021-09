Après quatre ans d’inactivité, l’école maternelle de Gottignies a rouvert ses portes

L’école maternelle de Gottignies, dans l’entité du Roeulx, a enfin pu rouvrir ses portes ce 1er septembre 2021. L’école ne compte qu’une seule classe et, il y a quatre ans, elle avait dû fermer faute d’élèves. Il en faut en effet quatorze au minimum pour être financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et, à chaque rentrée, c’était raté. Sauf cette fois-ci : il y en a quinze.



Cette petite école est particulière : on se dit bonjour en musique et il n’est pas question de rester enfermé à l’intérieur. Madame Elodie ne jure que par l’école du dehors : "On va planter avec les enfants des plantes qui attirent des pollinisateurs pour pouvoir les voir et construire des hôtels à insectes. A l’arrière, il y a aussi un potager et nous avons des poules dont nous pouvons nous occuper aussi. Et puis d’autres activités à l’extérieur de l’école : en forêt et le long des rivières."



Pour aboutir à la réouverture de cette école, tout le village s’est mobilisé. Et comme huit autres élèves de classe d’accueil rejoindront l’école dans les prochains mois, la pérennité de cette implantation semble assurée pour les prochaines années.