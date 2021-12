Après quatre ans d’existence, Charleroi Métropole voit ses projets se développer

En janvier 2022, cela fera quatre ans qu’est né le concept de Charleroi Métropole. Une association de 30 communes pour mener un ensemble de projets dans tous les domaines possibles et imaginables : de la mobilité au tourisme et de l’économie à la culture. Charleroi Métropole c’est un territoire de 600.000 habitants qui a aussi une utilité bien spécifique.



Caroline Taquin (MR), est la bourgmestre de Courcelles mais elle est également la vice-présidente de la conférence des 30 bourgmestres de Charleroi Métropole. Et elle résume l’idée selon laquelle être carolo, ce n’est pas habiter Charleroi. Le Carolo, c’est celui qui se sent appartenir à ce grand territoire culturel et économique de 2000 km² autour de la grande ville.



Alors, depuis quatre ans, le concept Charleroi Métropole s’est bien développé. Il y a d’abord eu la valorisation du patrimoine touristique avec le rapprochement de la maison du tourisme de Charleroi avec celle des barrages de l’Eau d’Heure. La création d’un sentier de randonnées au départ de Charleroi jusqu’aux barrages est en bonne voie.



Le projet Food-C avance lui aussi. Il concerne la mise en place, à l’horizon 2023-2024, d’une cuisine collective réalisée avec les producteurs locaux : de quoi préparer 25.000 repas par jour pour les hôpitaux, les CPAS et les écoles. C’est un projet qui a déjà commencé.



Autre axe important : une réflexion collective autour de la mobilité interne à ce vaste territoire. La très grande majorité du territoire de Charleroi Métropole, c’est un espace rural. Les instances de Charleroi Métropole travaillent avec l’asbl Mobilesem. Et elles veillent aussi au maintien des lignes de chemin de fer et TEC nécessaires à la circulation de la population.