Après les destinations vers Ajaccio et Bastia, de nouveaux vols relient Charleroi à Calvi en Corse

La compagnie aérienne Air Corsica a inauguré sa nouvelle ligne entre Charleroi et Calvi ce mardi 3 juillet. Jusqu’au 28 août, une rotation hebdomadaire aura lieu tous les mardis. Cette nouvelle offre vient s’ajouter à celles déjà existantes à destination de Ajaccio et Bastia. Et, par ailleurs, ces deux dernières lignes seront désormais exploitées jusqu’en janvier 2019, soit pour une durée de trois mois supplémentaires par rapport à ce qui avait initialement été prévu.

Les vols sont assurés par des Airbus A320 de 180 sièges et permettent de rejoindre la Belgique en 1h40.