Après la fournée, la tournée : des Tournaisiens livrent eux-mêmes leurs produits à vélo

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Alors que des sociétés de livraisons s’implantent dans de plus en plus de villes, certains commerçants préfèrent se débrouiller tout seuls. C’est le cas de Franck et Alain, à Tournai. Différents styles, mais même mission : Torpédo ou VTT électrique, ils enfourchent chaque jour leurs vélos pour distribuer des pains ou des sandwichs.

"On est ouverts depuis sept ans et on a livré à vélo dès le départ. Le vélo, c’est non polluant, c’est une philosophie, et c’est bien pratique : on n’a pas de problèmes de stationnement", explique Franck Lesage, gérant d’une sandwicherie située près du beffroi. "Ces livraisons, ça représente environ 15% de notre chiffre d’affaires. C’est une petite part, mais on ne pourrait pas s’en passer dans notre budget". Chaque matin, il parcourt une dizaine de kilomètres en une heure, une heure et demie. Et dans les montées, il peut compter sur l’assistance électrique. "Oui, j’ai acheté ce VTT il y a un an, comme ça les tournées sont un peu plus reposantes, et j’ai encore de l’énergie pour le reste de ma journée, debout derrière le comptoir".

Jusqu'à trente pourcents via une plateforme

Contrairement aux sociétés de livraison, Franck offre ce service à ses clients. "Mais je ne vais pas non plus au bout du monde. Je reste dans Tournai intra muros." Pourquoi ne pas déléguer cette tâche à des plateformes ? "Je viens d’être démarché par les gros livreurs, mais le problème, c’est qu’ils prennent une commission importante. Ça va jusqu’à trente pourcents. Je ne peux pas me permettre de diminuer ma marge et je n’ai pas envie d’augmenter mes prix."