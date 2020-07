Apprécier un bon film au volant de sa voiture : c'est possible à La Louvière cet été

Le principe est simple et porte un nom anglo-saxon : le drive in. On gare sa voiture devant un grand écran et on regarde un film en écoutant le son sur son autoradio. Le concept débarque pour quelques jours dès ce vendredi soir dans la région du Centre sous l’appellation "En voiture Simone".



Les soirées se dérouleront dans une ambiance retro digne des cinémas en plein air américain. C'est au Louvexpo qu’auront lieu ces projections de films cultes tels que " E.T. ", " Gladiator " ou " Ghostbusters " par exemple.



Vincent Thirion, de Central, le centre culturel organisateur de l'évènement, explique la démarche : "Ce 3 juillet, on a décidé de projeter E.T. pour avoir une opération vraiment familiale et c’est déjà complet avec un peu plus de 150 voitures. Le lendemain on a "Dracula" puis on a "Ghostbusters", on a "Beetlejuice" et on va terminer le mois de juillet avec "Gladiator". Au Louvexpo, on peut rassembler entre 250 et 300 voitures. Il y aura des food trucks et des animations particulières à découvrir à chaque fois. La consigne est simple : vous réservez votre emplacement sur le site web de C’est Central, vous venez avec votre voiture et votre emplacement vous est attribué. Vous regardez le film en famille dans votre voiture tout en sécurité évidemment et vous pouvez commander à boire et à manger. Fin août, nous reprendrons la même opération pour cinq nouvelles dates avec d’autres films du même type."



Les projections ont donc lieu du 3 au 7 juillet et du 25 au 29 août. Attention : la réservation est obligatoire pour chaque véhicule.