Appel aux dons de sang du groupe A + pour la région de Charleroi qui en manque

Si vous voulez faire une bonne action, c’est peut-être le moment en donnant votre sang. Il y a, en effet, une grosse pénurie du groupe A + à Charleroi. Et c’est l’asbl " Don de sang " qui lance un cri d’alarme car il faut absolument refaire un stock très rapidement. Et cela alors que la Covid-19 a obligé la suppression des collectes dans les entreprises et les hautes écoles.



Caroline Mégali, la responsable de la distribution à " Don du sang ", explique : "Les collectes représentent 70% de nos prélèvements et de nos poches de sang. Et 30% en centres fixes. Actuellement, on est en stock très critique dans le groupe A +, A positif. Très critique, ça veut dire qu’on a un stock qui nous permet seulement de voir venir trois jours. Trois jours de transfusion pour nos hôpitaux clients. Cela permet de venir en aide à tous les patients qui sont sous chimiothérapie, tous les accidentés, les polytraumatisés, les victimes d’hémorragies massives… Il ne faut pas oublier non plus les femmes qui accouchent car, quand ça se passe mal, ça nécessite énormément de sang."



Un appel urgent aux donateurs est donc lancé, d’autant que la période des vacances est traditionnellement fort calme. Alors, si vous souhaitez donner votre sang, vous trouverez toutes les infos sur le site web de l’asbl "Don de sang". Vous pouvez aussi téléphoner directement pour prendre rendez-vous au 071 532 999. L’association est installée au boulevard Zoé Drion, à côté du CPAS de Charleroi.