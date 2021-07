Appel aux bateaux motorisés : des jetskieurs de Froidchapelle au secours d’un camping à Esneux

La solidarité avec les victimes des inondations peut prendre plusieurs formes. Au club de jetski de Froidchapelle, on a rapidement répondu à l’appel lancé jeudi par les communes liégeoises aux véhicules nautiques motorisés. "On s’est manifestés au matin et les pompiers nous ont rappelés l’après-midi. Ils nous ont donné rendez-vous à Liège. Finalement notre mission était d’évacuer un camping situé à Esneux près de l’Ourthe", explique Anthony Beernaut, gérant du club O2R, le Jetski Club des Barrages de l’Eau d’Heure, situé à une centaine de kilomètres de là.

Il s’agissait d’aider des habitants surpris par la montée des eaux, qui avaient choisi de rester sur place, sans penser que la situation allait dégénérer à ce point. Accéder au camping "L’aval de l’Ourthe" n’était pas une mince affaire, ni en voiture, ni en jetski, mais finalement, l’équipe de trois jetskieurs arrive sur place avec ses deux machines. "Les gens étaient contents de pouvoir évacuer. Dans certaines caravanes, l’eau était à hauteur de poitrine, donc ça devenait urgent."

"Vous êtes pompier ?"

Certains étaient surpris de voir les secours arriver sous cette forme. "Les gens nous demandaient si on était pompier. Mais non, on est juste des jetskieurs qui veulent aider. Je me suis retrouvé à faire du jet avec une petite mamy de 80 ans. Je ne vais pas dire qu’elle a apprécié, parce que, avec le vent, la pluie, le courant, elle a plus eu peur qu’autre chose, mais c’était gratifiant d’aider les gens comme ça."