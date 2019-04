Appel à témoins pour une tentative de meurtre à Châtelet en août 2018

La police diffuse, ce mardi 30 avril, un appel à témoins concernant une tentative de meurtre survenue le 4 août 2018 à Châtelet. La victime, un homme âgé de 35 ans, se trouvait sur un banc en compagnie de deux hommes, à la Place du Déversoir, à proximité d'une aire de jeux. Un individu a surgi et a tiré en direction de la victime, la blessant aux jambes.



Il est possible que la victime ait eu un différend, avant les faits, avec l'auteur de la tentative de meurtre. Les enquêteurs souhaitent également qu'un témoin, qui s'était manifesté précédemment, reprenne contact avec les services de police, la préservation de l'anonymat étant garantie.



Si vous disposez d'informations sur ces faits, il vous est fortement conseillé d'appeler le numéro gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via l'adresse électronique : avisderecherche@police.belgium.eu.